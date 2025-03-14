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Военная операция на Украине ,  
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Сюжет
Военная операция на Украине

Крымский мост временно перекрыли для движения транспорта, сообщает телеграм-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Пост об этом появился в 2:41 мск.

Кроме этого, всех, кто в настоящее время находится на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по Крымскому мосту временно остановили
Общество
Крымский мост через Керченский пролив

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов и ракетных ударов Вооруженных сил Украины по территории Крыма.

Так, во вторник, 11 марта, проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно перекрыт.

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Теги
Крымский мост движение автотранспорта перекрытие движения
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