Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост временно перекрыли для движения транспорта, сообщает телеграм-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Пост об этом появился в 2:41 мск.

Кроме этого, всех, кто в настоящее время находится на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов и ракетных ударов Вооруженных сил Украины по территории Крыма.

Так, во вторник, 11 марта, проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно перекрыт.