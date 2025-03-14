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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала «гнилым лицемерием» выступление Подоляка на русском

Захарова о выступлении Подоляка на русском языке: гнилое лицемерие
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя выступление советника президента Украины Михаила Подоляка, назвала его речь на русском языке «гнилым лицемерием». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Речь идет о заявлении Подоляка о том, что России сейчас «надо либо перестать играть и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем», либо выполнить часть сделки с США.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — считает Захарова.

Подоляк заявил о невозможности договориться с Россией
Политика
Михаил Подоляк

Ранее, 7 марта, Подоляк заявил, что с Россией невозможно договориться, так как ее условия подразумевают капитуляцию.

Президент России Владимир Путин накануне выступил с ответом на предложение о перемирии. Он выразил готовность к прекращению конфликта, но лишь на условиях, которые бы гарантировали долгосрочный мир и устранение первопричин сложившейся ситуации.

После встречи американской и украинской делегаций в Джидде Саудовской Аравии 11 марта стороны сообщили, что Киев согласился с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, если на этот шаг пойдет Москва. В обмен на согласие Киева Соединенные Штаты решил возобновить военную помощь и обмен разведданными.

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Михаил Подоляк Мария Захарова русский язык Украина Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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