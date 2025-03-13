Во Франции приняли резолюцию об изъятии активов России для помощи Украине

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Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняла резолюцию о поддержке Украины, которая предусматривает конфискацию и использование замороженных российских активов, сообщает Le Monde.

За резолюцию проголосовали в общей сложности 288 депутатов из 474, против выступили 54.

Документ предполагает оказание помощи Киеву и финансирование Вооруженных сил Украины без участия США. Так, он подразумевает использование более €200 млрд, которые направят на оборону и восстановление Украины.

Ранее, 9 марта, глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн. Однако тогда речь шла только о процентах с замороженных российских активов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда назвал такую передачу грубым нарушением международного права и предупредил, что в случае принятия такого решения «отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется».

В четверг, 13 марта, Украина также получила около $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России от Канады.

После начала военной операции на Украине на Западе оказались заблокированы около $300 млрд российских активов. Власти России считают любые действия с ними воровством.