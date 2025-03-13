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Общество ,  
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В районе пожара в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществ

Фото: Gavrikovzam / Telegram
Фото: Gavrikovzam / Telegram

В некоторых районах Новороссийска превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ из-за пожара на мусорном полигоне. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«На территории жилой застройки поселка Убых, села Владимировка, станицы Натухаевской выявлены превышения ПДК по показателям: сажа, взвешенные вещества», — говорится в публикации ведомства.

Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки провел Новороссийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

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Роспотребнадзор также привел рекомендации санитарных врачей для жителей в районе пожара: поменьше находиться на открытом воздухе, не открывать дома окна и чаще проводить влажную уборку, носить очки, а не линзы, больше пить воды и промывать глаза, нос и горло, а также не курить и использовать на улице маски и респираторы.

Мусорный полигон в Новороссийске загорелся в ночь на 13 марта. Площадь возгорания составила около 2 га. В ликвидации огня задействовали более 20 единиц техники и 25 пожарных. Прокуратура организовала проверку инцидента.

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Теги
пожар мусорный полигон Краснодарский край Новороссийск Роспотребнадзор
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