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В Москве произошел пожар на территории ТЭЦ-16

В Москве произошел пожар на территории ТЭЦ-16
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На северо-западе Москве загорелась крыша административного здания на территории теплоэлектроцентрали «Мосэнерго» ТЭЦ-16, сообщили РБК в столичном главном управлении (ГУ) МЧС.

Здание находится по адресу ул. 3-я Хорошевская, 14. В ведомстве уточнили, что там проходит ремонт и оно сейчас не эксплуатируется по назначению.

«Происходит загорание на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ», — сказали в министерстве.

В МЧС отметили, что происшествие на работу ТЭЦ не влияет.

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Фото:Владимир Новиков / АГН «Москва»

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что по состоянию на 12:01 мск пожарные не могли начать тушить здание, потому что их не пускали на режимный объект. Спасатели ждали разрешения попасть на территорию. Площадь возгорания составила 300 кв. м, уточнил Mash.

В 12:30 в самом «Мосэнерго» сообщили, что пожар потушен. «ТЭЦ-16 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком», — уточнили в компании.

Телеграм-канал Shot уточнил, что причиной пожара стало возгорание утеплителя.

В октябре 2023 года на территории ТЭЦ-16 также произошел пожар. В «Мосэнерго» тогда уточнили, что пострадавших не было и эвакуация персонала не проводилась. В конце января 2024 года рядом с другой ТЭЦ, одной из крупнейших в Москве ТЭЦ-23 в районе Метрогородок, раздался громкий звук. Он был связан с повреждением кабельной линии. Инцидент тогда не привел к нарушению электроснабжения потребителей.

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