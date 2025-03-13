«Росатом» отреагировал на просьбу Лукашенко о новых атомных мощностях
Просьба президента Белоруссии Александра Лукашенко построить в стране новые атомные мощности находится в проработке, сообщили РБК в пресс-службе «Росатома».
«Президент республики Александр Лукашенко действительно поднимал [на встрече с российским лидером Владимиром Путиным] вопрос сооружения новых атомных мощностей. И мы этот вопрос взяли в проработку. Ждем от белорусских коллег уточнения по техническому облику — нужен ли дополнительный, третий энергоблок на площадке Островецкой АЭС или новая АЭС в другом районе», — рассказали там.
Ранее специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что Лукашенко на переговорах с Путиным в Кремле 13 марта попросил, чтобы «Росатом» построил в Белоруссии еще одну атомную электростанцию.
В середине января Лукашенко вновь заявил, что в стране необходимо строить вторую атомную электростанцию. Он отметил, что в стране возросла потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан.
Сейчас в Белоруссии действует одна АЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области. Она возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Станция оснащена двумя энергоблоками, ее установленная мощность — 2,4 тыс. МВт. При строительстве объекта генподрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом». Однако против ее запуска выступили страны Европы.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов