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Политика ,  
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«Росатом» отреагировал на просьбу Лукашенко о новых атомных мощностях

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Просьба президента Белоруссии Александра Лукашенко построить в стране новые атомные мощности находится в проработке, сообщили РБК в пресс-службе «Росатома».

«Президент республики Александр Лукашенко действительно поднимал [на встрече с российским лидером Владимиром Путиным] вопрос сооружения новых атомных мощностей. И мы этот вопрос взяли в проработку. Ждем от белорусских коллег уточнения по техническому облику — нужен ли дополнительный, третий энергоблок на площадке Островецкой АЭС или новая АЭС в другом районе», — рассказали там.

Ранее специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что Лукашенко на переговорах с Путиным в Кремле 13 марта попросил, чтобы «Росатом» построил в Белоруссии еще одну атомную электростанцию.

Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС
Экономика
Александр Лукашенко

В середине января Лукашенко вновь заявил, что в стране необходимо строить вторую атомную электростанцию. Он отметил, что в стране возросла потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан.

Сейчас в Белоруссии действует одна АЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области. Она возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Станция оснащена двумя энергоблоками, ее установленная мощность — 2,4 тыс. МВт. При строительстве объекта генподрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом». Однако против ее запуска выступили страны Европы.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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