В боях за Суджу погиб командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков

Иван Крутиков (Фото: gulievdmitriy / VK)

В ходе боев за Суджу погиб командир штурмового батальона «Курские витязи» Иван Крутиков. О его смерти на своей странице в соцсети сообщил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев. Он опубликовал фото Крутикова, отдыхающего в военной форме перед штурмом.

«В стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — написал депутат в соцсетях.

Он выразил соболезнования и поблагодарил командира за службу.

«Быть воином — значит жить вечно», — отметил Гулиев.

10 марта в освобожденном селе Малая Локня в Курской области нашли тело Героя России Сергея Чебнева, который погиб в августе 2024 года.

Чебнев командовал батальоном 9-го мотострелкового полка в ДНР, ЛНР и Харьковской области. За мужество и отвагу он был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.

В течение 12 дней Чебнев возглавлял оборону Малой Локни под Суджей, руководя личным составом трех полков. 18 августа он получил смертельные ранения в ходе контратаки, которую сам и возглавил. Его тело обнаружили у здания женской колонии, но эвакуировать его удалось только после освобождения населенного пункта.