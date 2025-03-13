Суд арестовал владельца теплиц, рабочие которого погибли при пожаре
В подмосковном Чехове арестовали собственника тепличного хозяйства, в помещении которого во время пожара погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Мужчина будет находиться под стражей до 10 мая 2025 года. Суд принял во внимание уже имеющуюся у обвиняемого судимость за совершение аналогичного преступления, отметили в прокуратуре.
По предварительной версии следствия, собственник незаконно разместил на территории своего тепличного хозяйства в деревне Высоково иностранных граждан. Помещение представляло собой двухэтажное деревянное строение, оно было оборудовано с нарушениями требований пожарной безопасности, что в результате и привело к возгоранию.
Задержанному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 и ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (лишение свободы до четырех лет) и организация незаконной миграции (лишение свободы до пяти лет).
В октябре 2024 года в Тверской области мужчина поджег хостел с мигрантами. Тогда пострадал один человек, который выпрыгнул из окна второго этажа. Также сгорела одна из комнат и был поврежден коридор.
На допросе задержанный признался, что устроил поджог из-за того, что его «кинули на бабки». Ему грозит пять лет тюрьмы.
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