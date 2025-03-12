Пять человек погибли при пожаре в административном здании в Благовещенске

Пожар произошел в административном здании в Благовещенске. В результате погибли пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, пожар произошел в здании на улице Чайковского. Пожарным удалось спасти 10 человек, трое из которых пострадали. В тушении пожара участвовали 40 человек и 11 единиц техники.

К настоящему времени пожар на площади 180 кв. м. ликвидирован, добавили в пресс-службы.