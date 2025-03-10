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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре водитель «прокатил» сотрудника военкомата на капоте. Видео

Появилось видео с прокатившимся на капоте Tesla сотрудником ТЦК в Днепре
Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепре водитель «прокатил» сотрудника военкомата на капоте. Видео
Video

В Днепре водитель электромобиля Tesla «прокатил» на капоте сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает украинское издание «Страна».

На кадрах мужчина в военной форме держится за дворники и продолжает курить сигарету.

Ст. 348 УК Украины предусматривает до пожизненного лишения свободы за убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Военнообязанным, за некоторыми исключениями, запрещено выезжать за границу.

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