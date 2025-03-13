Американские студенты провели симуляцию прекращения операции на Украине
Американские студенты и военные эксперты провели симуляцию прекращения военной операции России на Украине, сообщило издание 19FortyFive.
Симуляция закончилась тем, что Киев остался недоволен результатом заключенного перемирия и предпринял попытку его срыва.
Мероприятие прошло в Университете Кентукки, его участниками стали студенты выпускного курса, изучающие международные отношения, и сотрудники университета вместе с военными экспертами.
Участники разделились на шесть команд: Россию, США, Украину, Китай, Турцию (которая принимала воображаемые мирные переговоры) и коалицию европейских стран, представляющих Великобританию и ЕС. Симуляция состояла из пяти раундов.
В первом, втором и четвертом участникам предлагалось выступить в роли национальных лидеров, используя все возможные инструменты влияния, в том числе дипломатические, экономические и военные. В третьем и пятом раундах были проведены два этапа «переговоров», между которыми условно прошли две недели.
В ходе симуляции участники добились заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, однако оно быстро было нарушено в результате разногласий в украинском правительстве. В итоге режим прекращения огня был отменен и боевые действия возобновились, при этом, как отмечается в публикации, Украина в значительной степени потеряла поддержку Китая и США.
Авторы идеи о проведении симуляции признают, что она не может в достаточной степени отражать реальность, но замечают, что она способна пролить свет на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются участники настоящих переговоров.
Организаторы пришли к выводу, что Россия и США могут добиться успеха в переговорах о мирном соглашении, в то время как влияние Европы ограничено внутренними разногласиями и военной слабостью. При этом США должны предпринять все усилия для того, чтобы усадить Киев за стол переговоров, заключили авторы.
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