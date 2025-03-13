Суд арестовал россиянина, отправлявшего военным парфюм с бомбами

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Суд в Челябинске арестовал до 11 мая 2025 года россиянина, который под видом парфюмерии отправлял по почте бомбы для участников военной операции и госслужащих, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах региона.

РБК направил запрос в Центральный районный суд Челябинска

Ранее сотрудники ФСБ в Свердловской области задержали россиянина 2003 года рождения, который отправлял по почте парфюмерные наборы со взрывными устройствами. По данным ведомства, молодой человек действовал по заданию спецслужб Украины. Тогда он заявил, что за рассылку заминированных посылок с духами ему обещали $6 тыс., но не заплатили. Посылки предназначались участникам военной операции и госслужащим, «оказывающим помощь военным подразделениям» в зоне боев. Получатели жили в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Как сообщили в ФСБ, задержанный в 2024 году собирал данные о российских военных, живущих в Энгельсе, и сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса России — незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ. Также силовики рассматривают вопрос о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 — покушение на теракт.