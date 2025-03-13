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В Нижнем Новгороде задержали проректора медуниверситета за мошенничество

В Нижнем Новгороде задержали проректора медуниверситета за мошенничество
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Первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальника службы закупок вуза задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным «РБК Нижний Новгород», речь идет о Сергее Вожике и Вячеславе Матвеичеве.

Следователи установили, что в 2021 году сотрудники ПИМУ в составе организованной группы с целью хищения бюджетных средств подготовили документы с завышенными ценами на оборудование.

Представители коммерческой организации по продаже медицинских изделий, которые были в сговоре, заключили с ПИМУ контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 млн руб. Эти средства были распределены между участниками организованной группы.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. СК продолжает устанавливать обстоятельства и другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и лиц, входящих в состав организованной группы.

СК назвал причину задержания директора нижегородского филиала РАНХиГС
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Александр Парамонов

Накануне, 12 марта, СК сообщил о задержании директора Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС — Александра Парамонова и его подчиненных. Их подозревают в получении взятки в размере более 1 млн руб.

По версии следствия, в 2019–2025 годах Парамонов «организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами образовательного учреждения» и брал взятки, в частности, за оформление документов о поступлении.

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Теги
задержание вузы Нижний Новгород мошенничество
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