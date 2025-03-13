Итальянские силовики отчитались о спецоперации против сицилийской мафии

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Утром 13 марта карабинеры и представители Финансовой гвардии Италии провели операцию против членов мафиозных группировок в сицилийских городах Катания и Мессина, сообщает агентство Ansa.

В результате операции правоохранительные органы Италии избрали разные меры пресечения в отношении 39 человек. Последним предъявлены обвинения в преступном сговоре, торговле наркотиками, вымогательстве, грабеже и неправомерном доступе к устройствам, которые использовались для связи с заключенными. Отягчающим обстоятельством по каждому эпизоду стало то, что преступники были связаны с мафиозным кланом Каппелло-Чинторино.



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Правоохранительные органы в своем заявлении отметили, что операция стала результатом тесной координации прокуратуры Катании и Мессины и Национального управления Итальянской Республики по борьбе с мафией и терроризмом.Совместные усилия были направлены на то, чтобы эффективнее контролировать преступную деятельность, в том числе связанную с экономическими правонарушениями, мафиозных кланов на приграничных территориях провинций со столицами в Катании и Мессине.