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Общество ,  
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Singapore Airlines запретила использование пауэрбанков на своих рейсах

Фото: Ferrari / ZUMA / Global Look Press
Фото: Ferrari / ZUMA / Global Look Press

Авиакомпания Singapore Airlines Ltd. (SIA) объявила о запрете с 1 апреля 2025 года использования портативных аккумуляторов (пауэрбанков) для зарядки мобильных устройств в полете. О новых правилах SIA сообщила в своем официальном аккаунте в соцсети X.

Запрещено также будет подключать пауэрбанки к бортовым USB-портам.

Согласно заявлению авиакомпании, эти меры соответствуют правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые классифицируют такие устройства как литиевые батареи. Аккумуляторы емкостью до 100 Вт·ч можно брать на борт без ограничений, тогда как модели от 100 до 160 Вт·ч требуют специального одобрения авиакомпании.

«Внешние аккумуляторы должны перевозиться в ручной клади на всех рейсах SIA и не допускаются к провозу в зарегистрированном багаже», — говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, такое ужесточение правил связано с ростом числа инцидентов с возгоранием батарей на борту самолетов. В январе власти Южной Кореи ввели новые требования к перевозке пауэрбанков после пожара на борту Air Busan, причиной которого мог стать портативный внешний аккумулятор. В марте дым в салоне самолета Batik Air также был вызван загоревшейся батареей. Федеральное авиационное управление США (FAA) зафиксировало 84 случая воспламенения или задымления литиевых аккумуляторов в авиации в 2023 году — это рекордный показатель с 2016 года.

В отличие от SIA, крупнейшая авиакомпания Гонконга Cathay Pacific по-прежнему разрешает пассажирам использовать пауэрбанки для зарядки устройств в полете, но запрещает их подключение к бортовым USB-портам из соображений безопасности, отмечает агентство.

Второй день подряд в России в самолете загорелся пауэрбанк
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В декабре 2022 года в московском аэропорту Домодедово экстренно эвакуировали пассажиров самолета «Уральских авиалиний», готовившегося к вылету в Калининград. Причиной происшествия стало возгорание пауэрбанка одного из пассажиров.

Инцидент произошел на борту Airbus A-321 во время руления. Возгорание было ликвидировано силами бортпроводников в течение двух минут, однако командир экипажа принял решение провести экстренную эвакуацию. Пассажиры покинули самолет по аварийным трапам.

По данным «Уральских авиалиний», у одного из пассажиров произошел тепловой разгон аккумулятора, что привело к воспламенению устройства. Экипаж оперативно потушил огонь, пострадавших нет.

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Теги
Singapore Airlines Международная ассоциация воздушного транспорта аккумулятор Авиакомпании
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