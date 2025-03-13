Бомбы под видом парфюма, которые пытались разослать военным. Видео

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ФСБ показала, как выглядели подарочные наборы с парфюмерией для военных и госслужащих, в которых, по заданию украинских спецслужб, спрятали взрывные устройства. Задержанный в Свердловской области мужчина рассказал, что отправить бомбы ему поручил человек с Украины, с которым он познакомился в интернете.