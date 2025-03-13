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Военная операция на Украине ,  
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Бомбы под видом парфюма, которые пытались разослать военным. Видео

Бомбы под видом парфюма, которые пытались разослать военным попали на видео
Сюжет
Военная операция на Украине

Бомбы под видом парфюма, которые пытались разослать военным. Видео
Video

ФСБ показала, как выглядели подарочные наборы с парфюмерией для военных и госслужащих, в которых, по заданию украинских спецслужб, спрятали взрывные устройства. Задержанный в Свердловской области мужчина рассказал, что отправить бомбы ему поручил человек с Украины, с которым он познакомился в интернете.

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ФСБ парфюм терроризм
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ФСБ предотвратила рассылку бомб военным и чиновникам под видом парфюма
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