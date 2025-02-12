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NASA анонсировало полет российского космонавта Пескова на МКС в марте

Российский космонавт Кирилл Песков 12 марта полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon вместе с астронавтами NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и японцем Такуя Ониши, сообщила пресс-служба национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Песков и японский астронав Ониши предстанут в качестве специалистов миссии. Макклейн будет командиром экипажа, а Айерс — пилотом.

Запуск состоится с использованием ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Это будет десятая ротационная миссия космической организации. Старт корабля запланирован с комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США.

В NASA добавили, что Crew-10 заберет с КМС на Землю экипаж Crew-9 с американскими астронавтами Ником Хейгом, Барри Уилмором, Суни Уильямс и россиянином Александром Горбуновым.

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Технологии и медиа
Фото:NASA / Reuters

Ранее в феврале «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах и продлили их на 2026 год. В связи с этим изменились составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций, сообщили в госкорпорации. Так, в основной экипаж «Союза МС-28» осенью 2025 года включили Кристофера Уилльямса вместо Олега Платонова, последний примет участие в миссии Crew-11 во второй половине текущего года. Летом 2026-го на «Союзе МС-29» Сергея Корсакова заменит Анна Кикина, а ее — Анил Менон Самойленко. Олег Артемьев войдет в состав миссии Crew-12, которая стартует в первой половине следующего года.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

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