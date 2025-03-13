В Мосгорсуд поступила жалоба Поперечного на штраф за дискредитацию армии
Жалоба комика Данилы Поперечного (Минюст внес его в реестр иностранных агентов) на штраф в размере 50 тыс. руб. за дискредитацию армии России поступила в Мосгорсуд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инстанцию.
«Зарегистрирована жалоба Поперечного Д.А. по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП», — сообщили в суде.
Дата судебного заседания не назначена.
Из материалов дела следует, что комик разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией) публикации, «направленные на негативное отношение» о проведении военной операции на Украине.
В суд комик, уехавший из России, не явился, вместо него присутствовала его представитель, которая попросила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности. Кроме того, она посчитала незаконным привлечение к ответственности своего подзащитного.
Минюст России внес Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. В ноябре того же года Тверской суд Москвы оштрафовал Поперечного на 50 тыс. руб. из-за поста в соцсетях о военной операции на Украине.
Поперечный — российский стендапер и YouTube-блогер, на платформе у него почти 3,5 млн подписчиков. В 2023 году он переехал в Лос-Анджелес.
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