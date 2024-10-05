В Минюсте объяснили, почему Данилу Поперечного внесли в реестр иноагентов

Комика Данилу Поперечного, признанного иноагентом, внесли в соответствующий реестр в связи с получением им более $60 тыс. от организаций из США и Ирландии, заявил представитель Минюста в Замоскворецком суде Москвы, передает «РИА Новости».

В суде рассматривали иск комика об исключении его из реестра иностранных агентов.

«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: Fullscreen, США, в размере $6,4 тыс., а также от Google Ireland Limited, Ирландия, в размере $55,8 тыс.», — сказал представитель ведомства в ходе заседания.

Суд Поперечному в иске отказал. Его представитель в суде отметила, что комик не занимается политической деятельностью и не согласен с внесением в реестр иноагентов, считает его незаконным и необоснованным.

Поперечного признали иностранным агентом в середине июня. Минюст тогда объяснил попадание комика в реестр тем, что он был респондентом на информационных площадках иноагентов и участвовал в создании их материалов. Кроме того, как заявили в ведомстве, Поперечный выступал против военной операции на Украине, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее армии, а также получал «поддержку со стороны иностранных источников».