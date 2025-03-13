Посол заявил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня

Москва рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня на Украине, однако о завершении боевых действий полностью можно будет говорить после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом сообщил в интервью The Wall Street Journal посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя переговоры США и Украины в Джидде.

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня. Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — сказал дипломат.

По словам посла, Россия неоднократно заявляла, что временное прекращение огня — это не вариант для разрешения ситуации. Кроме того, российская сторона «выражала скептицизм по поводу любых мирных переговоров, настаивая на том, что для достижения прочного соглашения потребуется время». Келин добавил, что Россия подходит к инициативе США «с большой осторожностью».

Как пояснил дипломат, скептицизм Москвы отчасти обусловлен опытом предыдущих мирных переговоров, когда Киев и Москва разработали проект договора в апреле 2022 года, и Россия, по его словам, вывела войска из Киевской и Черниговской областей «в качестве жеста доброй воли в преддверии возможного соглашения о прекращении огня». Однако потом Киев сорвал процесс урегулирования.

Переговоры американской и украинской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) прошли 11 марта 2025 года. Они продолжались почти весь день и состояли из двух раундов. По их итогам Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии, что российская сторона тоже пойдет на этот шаг.