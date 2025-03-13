 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол заявил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня

Посол России в Британии Келин: Москва рассмотрит вариант США о прекращении огня
Сюжет
Военная операция на Украине

Москва рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня на Украине, однако о завершении боевых действий полностью можно будет говорить после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом сообщил в интервью The Wall Street Journal посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя переговоры США и Украины в Джидде.

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня. Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — сказал дипломат.

По словам посла, Россия неоднократно заявляла, что временное прекращение огня — это не вариант для разрешения ситуации. Кроме того, российская сторона «выражала скептицизм по поводу любых мирных переговоров, настаивая на том, что для достижения прочного соглашения потребуется время». Келин добавил, что Россия подходит к инициативе США «с большой осторожностью».

Как пояснил дипломат, скептицизм Москвы отчасти обусловлен опытом предыдущих мирных переговоров, когда Киев и Москва разработали проект договора в апреле 2022 года, и Россия, по его словам, вывела войска из Киевской и Черниговской областей «в качестве жеста доброй воли в преддверии возможного соглашения о прекращении огня». Однако потом Киев сорвал процесс урегулирования.

Посол заявил о готовности России к «серьезному разговору» по Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Переговоры американской и украинской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) прошли 11 марта 2025 года. Они продолжались почти весь день и состояли из двух раундов. По их итогам Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии, что российская сторона тоже пойдет на этот шаг. 

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
посол Великобритания Андрей Келин США Украина
Материалы по теме
МИД Украины рассказал о «последних часах эндшпиля» на переговорах с США
Политика
Рубио раскрыл детали переговоров США и Украины об уступках
Политика
В Кремле оценили последствия приостановки военной помощи США Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
Посол заявил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огняПолитика, 05:35
На акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 150 человекПолитика, 05:14
Эксперты выяснили, насколько хорошо учились в школе нынешние руководителиОбщество, 05:00
МУС арестовал возглавлявшего «эскадрон смерти» экс-президента ФилиппинПолитика, 04:42
USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки УкраиныПолитика, 04:20
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МЧС сообщили о найденных в Судже 100 людях из числа пропавших без вестиПолитика, 03:34
Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на УкраинеПолитика, 03:07
В небе над Киевом заметили неопознанный объектПолитика, 02:41
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12