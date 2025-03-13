Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской области

При освобождении территорий Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли, рассказал командир подразделения Апти Алаудинов. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

«К сожалению, у нас есть бойцы, которые погибли на священном пути, на священной войне. Пусть их Всевышний обрадует раем. Есть у нас бойцы, которые получили ранения. Пусть Всевышний их побыстрее восстановит и сделает так, чтобы они вернулись к своим домашним живыми и здоровыми», — сказал Алаудинов.

По его словам, из числа бойцов также есть те, кто попал в плен и пропал без вести. Алаудинов выразил надежду, что эти бойцы в будущем вернутся домой, а в случае, если они погибли, бойцы спецназа приложат усилия, чтобы вернуть их тела родственникам и предать земле, отметил командир спецназа.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа 2024 года. За последние пять дней, как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, Россия вернула под свой контроль 24 населенных пункта, которые были заняты ВСУ. Всего, по его данным, освобождены 1,1 тыс. кв. км территорий, ранее оккупированных Украиной — это 86% от занятой ее войсками площади изначально.

Большую роль в продвижении российских сил сыграла операция «Поток» — военные прошли к позициями ВСУ через газопровод, по которому до января шел газ в Европу. В операции участвовало немало бойцов «Ахмата».