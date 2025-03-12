Минпромторг опроверг рассмотрение законопроекта о техосмотре у дилера
Минпромторг не рассматривает внедрение механизма для физлиц, обязывающего проводить техосмотр автомобиля у официального дилера при его продаже, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора дилерского холдинга «Рольф» Светлану Виноградову писала, что Минпромторг создал рабочую группу для разработки законопроекта, который обяжет россиян проверять купленные машины в дилерских центрах.
По словам Виноградовой, в рамках законопроекта также увеличат количество проверяемого внутри автомобиля оборудования. Это позволит улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, отметила глава холдинга «Рольф».
В Минпромторге сообщили, что подобную инициативу могли изучать в дилерском сообществе.
«Конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали», — отметили в ведомстве.
В апреле 2024 года МВД решило расширить список «индикаторов риска», которые служат основанием для проведения внеплановой выездной проверки операторов техосмотра. В ведомстве намеревались усилить контроль за компаниями, торгующими диагностическими картами.
В частности, выездную проверку предложили проводить в том случае, если технический эксперт на пункте техосмотра в течение двух месяцев трижды внес в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра фотографии, «имеющие признаки редактирования». Поправки вступили в силу в январе 2025 года.
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