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В Госдуме рассмотрят идею о нулевом НДС для производителей БПЛА

Рабочие на производстве беспилотных авиационных систем вертолетного типа в производственном комплексе компании &laquo;Аэромакс&raquo; в индустриальном парке &laquo;Руднево&raquo;
Рабочие на производстве беспилотных авиационных систем вертолетного типа в производственном комплексе компании «Аэромакс» в индустриальном парке «Руднево» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В Госдуму внесут законопроект об установлении нулевой ставки НДС для производителей беспилотников и их комплектующих, заявила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли России Алла Половченя в ходе панельной дискуссии в Совете Федерации.

Законопроект подготовила депутат Надежда Школкина совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой (ФНС).

«В феврале месяце прорабатывался вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников. В частности, <...> подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс — распространение нулевой ставки НДС для производителей БАС (беспилотных авиационных систем. — РБК)», — сказала Половченя.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По словам замначальника управления Минпромторга, к 2030 году объем рынка беспилотников в России увеличится почти вдвое, до 46 тыс. БПЛА. 73% из них будут произведены внутри страны, отметила она.

Минпромторг также изучает вопрос о внесении изменений в правила предоставления субсидий для открытия центров по производству беспилотников. По словам Половченя, льготы смогут получить площадки, которые выпускают дроны двойного назначения: и для боевых действий, и для применения в гражданских условиях.

Кроме того, ведомство работает над созданием реестра разработчиков и производителей БПЛА, отметила Половченя.

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НДС беспилотники министерство промышленности
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