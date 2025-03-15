В Москве вступила в силу продажа билетов в театры по паспорту
С 15 марта покупать билеты на концерты и в театры в Москве можно только при предъявлении документов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы «Мос.ру».
Такие меры ввели для усиления контроля за культурными мероприятиями, безопасности посетителей и пресечения деятельности перекупщиков, говорится в сообщении.
«Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, пилотный проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков», — говорится в сообщении.
Также билет, купленный по идентифицирующим личность документам, теперь нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления.
Москвичи обязаны предоставить документы при покупке билетов на спектакли и концерты, которые проходят на подведомственных департаменту культуры города площадках. С полным перечнем учреждений, в которых действуют новые правила, можно ознакомиться на портале мэрии.
Купить билет можно с использованием:
- российского или заграничного паспорта;
- студенческого билета;
- пенсионного или водительского удостоверения;
- военного билета;
- карты москвича или именной банковской карты.
При покупке билетов для детей необходимо будет ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. При оформлении нескольких билетов понадобится указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя.
Для прохода на мероприятие потребуется показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного перечня вне зависимости от того, какой из них был использован при покупке билета.
Новые правила распространяются и на бесплатные мероприятия, когда в билете указано конкретное место в зале. Оформить подарочный сертификат можно на сайтах учреждений и билетных операторов, при этом получатель сертификата, выбрав мероприятие, также должен ввести свои персональные данные для его посещения.
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