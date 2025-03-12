Власти Москвы объяснили введение продажи билетов в театры по паспорту

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С 15 марта покупать билеты на концерты и в театры в Москве разрешат только при предъявлении документов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы «Мос.ру».

Такие меры ввели для усиления контроля за культурными мероприятиями и для безопасности посетителей и пресечения деятельности перекупщиков, отмечено на сайте.

«Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, пилотный проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков», — говорится в сообщении.

Инициатива позволит контролировать перекупщиков и не допускать незаконной передачи билетов другим лицам, считают в правительстве Москвы.

Москвичей обяжут предоставлять документы при покупке билетов на спектакли и концерты, которые проходят на подведомственных департаменту культуры города площадках.

Купить билет можно с использованием:

паспорт гражданина России или заграничного;

студенческого билета;

пенсионного или водительского удостоверения;

военного билета;

карты москвича или именной банковской карты.

При покупке билетов для детей необходимо будет ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. Документы также начнут проверять на входе на концертную площадку или в зрительный зал.