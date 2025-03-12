Власти Москвы объяснили введение продажи билетов в театры по паспорту
С 15 марта покупать билеты на концерты и в театры в Москве разрешат только при предъявлении документов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы «Мос.ру».
Такие меры ввели для усиления контроля за культурными мероприятиями и для безопасности посетителей и пресечения деятельности перекупщиков, отмечено на сайте.
«Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, пилотный проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков», — говорится в сообщении.
Инициатива позволит контролировать перекупщиков и не допускать незаконной передачи билетов другим лицам, считают в правительстве Москвы.
Москвичей обяжут предоставлять документы при покупке билетов на спектакли и концерты, которые проходят на подведомственных департаменту культуры города площадках.
Купить билет можно с использованием:
- паспорт гражданина России или заграничного;
- студенческого билета;
- пенсионного или водительского удостоверения;
- военного билета;
- карты москвича или именной банковской карты.
При покупке билетов для детей необходимо будет ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. Документы также начнут проверять на входе на концертную площадку или в зрительный зал.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов