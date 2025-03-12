 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Москвы объяснили введение продажи билетов в театры по паспорту

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

С 15 марта покупать билеты на концерты и в театры в Москве разрешат только при предъявлении документов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы «Мос.ру».

Такие меры ввели для усиления контроля за культурными мероприятиями и для безопасности посетителей и пресечения деятельности перекупщиков, отмечено на сайте.

«Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, пилотный проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков», — говорится в сообщении.

Инициатива позволит контролировать перекупщиков и не допускать незаконной передачи билетов другим лицам, считают в правительстве Москвы.

Цискаридзе назвал цены на билеты в театры ненормальными
Политика
Николай Цискаридзе

Москвичей обяжут предоставлять документы при покупке билетов на спектакли и концерты, которые проходят на подведомственных департаменту культуры города площадках.

Купить билет можно с использованием:

  • паспорт гражданина России или заграничного;
  • студенческого билета;
  • пенсионного или водительского удостоверения;
  • военного билета;
  • карты москвича или именной банковской карты.

При покупке билетов для детей необходимо будет ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. Документы также начнут проверять на входе на концертную площадку или в зрительный зал.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва театр концерты
Материалы по теме
Москвичам предложат выбрать репертуар для кинотеатров сети «Москино»
Общество
Гергиев ответил на слова Цискаридзе о ценах на билеты в театр
Общество
Цискаридзе назвал цены на билеты в театры ненормальными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Цена Ethereum к биткоину обновила пятилетний минимум. Что произошлоКрипто, 17:28
В Тобольске взорвался частный домОбщество, 17:26
ЦБ раскрыл требования к инвесторам для статуса «суперквалифицированных»Инвестиции, 17:25
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евроИнвестиции, 17:25
Директор ФСИН сообщил о нехватке почти 54 тыс. сотрудниковОбщество, 17:25
Власти Москвы объяснили введение продажи билетов в театры по паспортуОбщество, 17:23
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Зеленский предупредил о «сильных шагах» США в отношении РоссииПолитика, 17:13
Пресс-служба Совфеда пояснила слова Матвиенко об абитуриентах из регионовОбщество, 17:10
Тренера сборной России Бородавко выписали из больницы после пневмонииСпорт, 17:08
Силовики задержали замглавы администрации ДубныОбщество, 17:06
В «Детском мире» на Лубянке произошло возгораниеПолитика, 17:02
МВД сообщило о 190 тыс. выдворенных за год из России мигрантовПолитика, 17:01
ВТБ и «Сбер» сообщили о возможности оплаты шопинга в Турции по QR-кодуОбщество, 16:59