Суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ наемника из Литвы к 23 годам

Шарунас Ясюкевичюс (Фото: Генпрокуратура России)

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил литовского наемника Шарунаса Ясюкевичюса к 23 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и участие в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд установил, что в марте 2022 года Ясюкевичюс по собственному желанию вступил на территории Украины в наемническое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в августе 2024 года в составе украинской армии вторгся на территорию России и совершал преступления против мирного населения.

«Преследуя террористические цели, наемник запугивал мирных жителей Российской Федерации, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

46-летнего Ясюкевичюса признали виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий, и ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — наемничество.

По данным Следственного комитета, Ясюкевичюс также занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте. Наемник объявлен в международный розыск.

«Приговором суда Ясюкевичюсу назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СК.

Кроме того, суд потребовал конфискации более 2,6 млн руб., которые осужденный получил, работая наемником.

Ранее СК потребовал заочно арестовать наемника из Литвы Марюса Скрипкюнаса, который в 2022 году рассказал об убийстве российских военных в зоне боевых действий на Украине. Его обвинили по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса страны — участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Статья предполагает до 15 лет колонии.