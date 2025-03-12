Россиянам разъяснили, куда выбрасывать цветы после 8 Марта

Глава РЭО Буцаев: после 8 Марта россиянки отправляют в мусор почти 9 тонн цветов

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Около 8960 тонн цветов могут выкинуть на помойку уже через несколько дней после празднования 8 Марта, заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев в беседе с «Говорит Москва».

Он напомнил, что цветы — это органические отходы и их следует выбрасывать в бак для смешанного типа мусора.

Так, в Международный женский день ежегодно продают приблизительно 160 млн цветков, уточнил Буцаев со ссылкой на экономистов. Если один цветок весит 70 г, то вес такого количества будет уже 1200 тонн. «Предположим, что 80% из них [из 160 млн] через несколько дней окажутся в мусорном контейнере, это 8960 тонн отходов», — сказал Буцаев.

Ранее в марте 2025 года аналитики Ингосстрах Банка заявили, что в преддверии Международного женского дня россияне увеличивают расходы на цветы, что приводит к росту среднего чека на эти покупки . Средняя стоимость цветов, по информации банка, составляет 1600 рублей. Однако с наступлением праздничных дней в марте, когда банки предлагают повышенное начисление кешбэка, средний чек возрастает на 80% и достигает 2900 рублей.

В кредитной организации подчеркнули, что «за последние годы» в несколько раз выросла доля тех онлайн-заказов, которые делают в преддверии 8 Марта.

На продажи цветов к 8 Марта приходится 10% всего оборота цветов в году. Цветочные магазины часто начинают готовиться к празднику заранее, увеличивая запасы и расширяя ассортимент.