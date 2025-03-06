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Политика ,  
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Премьер-министра Индии на 8 Марта будут охранять более 2 тыс. женщин

Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Место проведения публичного мероприятия с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди в штате Гуджарат в Международный женский день будут охранять полицейские отряды и службы безопасности, состоящие исключительно из женщин. Об этом сообщает Deccan Herald.

«Этот день, безусловно, станет новой вехой в полицейской деятельности. Все аспекты обеспечения правопорядка, а также управление мероприятиями будут полностью контролироваться женщинами-офицерами и сотрудницами», — прокомментировал предстоящий визит премьера министр внутренних дел штата Харш Сангхави.

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Он отметил, что в целях обеспечения безопасности визита Моди будут задействованы 2145 женщин-констеблей, 187 младших инспекторов полиции, 61 инспектор полиции, 19 заместителей суперинтенданта полиции, пять суперинтендантов полиции, один заместитель генерального инспектора полиции и дополнительный генеральный инспектор полиции.

По данным издания, женщины-полицейские будут нести ответственность за все меры безопасности, начиная с дороги из аэропорта и заканчивая местом проведения мероприятия.

8 марта Моди посетит мероприятие в округе Навсари, где ожидается присутствие около 150 тыс. женщин.

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Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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