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Военная операция на Украине ,  
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Парламент Нидерландов выступил против плана ЕС по перевооружению

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала против планов Европейской комиссии по перевооружению, сообщает Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT).

Против проголосовали три из четырех входящих в правящую коалицию партий.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 4 марта анонсировала план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд.

По данным VRT, голландские власти боятся, что участие в программе может привести к росту государственного долга, так как Еврокомиссия объявила, что странам будет разрешено отступать от бюджетных правил. К тому же они не хотят, чтобы европейским государствам разрешили брать совместные кредиты на увеличение оборонного бюджета. Это создаст дополнительный риск того, что странам придется выплачивать долги друг друга.

При этом премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите в Брюсселе на прошлой неделе уже согласился с общими положениями оборонного плана от имени своей страны.

«Для Нидерландов не существует возможности изолировать себя [в Еврокомиссии] подобным образом через Палату представителей», — сказал депутат от партии «Зеленые левые — Партия труда» Франс Тиммерманс. «Три [PVV, NSC и BBB] из четырех коалиционных партий сегодня бросили премьер-министра под автобус», — добавил он.

Как Евросоюз собирается найти €800 млрд на свое перевооружение
Политика
Фото:Andrei Pungovschi / Getty Images

Представленный фон дер Ляйен план по перевооружению Евросоюза содержит три ключевых предложения:

  • ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы на оборону стран блока на 1,5% и собрать €650 млрд на производство оружия, то есть участницы ЕС смогут отступить от установленной границы госдолга в размере 3% ВВП;
  • выделение кредитов членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в оборону;
  • использование бюджета ЕС таким образом, чтобы можно было в ближайшее время направить больше средств на инвестиции в оборону.

Анонсируя план, фон дер Ляйен отметила, что Европа живет в «самое опасное время» и потому ей требуется «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность».

Politico отметила, что ЕС столкнулся с самым серьезным кризисом с 1945 года, поскольку «США встали на сторону России», и теперь блок ищет способы увеличить расходы на оборону, которые ничтожны по сравнению с вкладом Вашингтона в региональную оборону.

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Нидерланды Еврокомиссия перевооружение Гаага
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