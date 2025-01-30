Россельхознадзор нашел листерию в мясе птицы производителя из Казахстана

Листерию — возбудителя листериоза — нашли в продукции Макинской птицефабрики, которую ввозили из Казахстана через Алтай. Продавцов оповестили для изъятия продукции из оборота, за ней ввели усиленный лабораторный контроль

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россельхознадзор обнаружил листерию в мясе птицы казахстанского производителя «Макинская птицефабрика» и ввел усиленный лабораторный контроль в отношении него, сообщила пресс-служба ведомства.

Пробы с партии охлажденного филе цыпленка-бройлера в январе взяли сотрудники управления ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай.

«Лабораторные исследования мяса птицы, проведенные в подведомственном Россельхознадзору Алтайском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали наличие в продукции листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в текущем году», — сообщили в Россельхознадзоре.

Listeria monocytogenes — возбудитель листериоза, опасного инфекционного заболевания человека и животных, предупредили в ведомстве. Инфекция поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. Заражение листериозом происходит при употреблении в сыром или недостаточно термически обработанном виде зараженных продуктов преимущественно животного происхождения (молочные продукты, мясо и птица), морепродуктов и другой пищи.

Инкубационный период листериоза может растягиваться до 90 дней, но обычно занимает одну-две недели. Симптомы включают лихорадку, озноб, тошноту, мышечные боли и диарею. Если инфекция распространяется на нервную систему, могут возникнуть головная боль, ригидность шеи и судороги, а человек может начать терять равновесие. Листериоз особенно опасен для новорожденных и беременных, у последних он может приводить к выкидышам.

Россельхознадзор оповестил получателей товара об изъятия партии из оборота, а также ввел в отношении продукции Макинской птицефабрики усиленный лабораторный контроль.

В Россельхознадзоре также отметили, что в продукции Макинской птицефабрики неоднократно выявляли нарушения.

РБК направил запрос в офис Макинской птицефабрики.