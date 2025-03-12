В Москве создали экспертный совет по развитию в школах точных наук

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В рамках комплексной программы по совершенствованию столичного образования в Москве заработал экспертный совет, который займется развитием в столичных школах математического и естественно-научного профилей. Об этом в среду, 12 марта, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас перед городом стоит задача сохранить свое лидерство в образовательной сфере, для чего требуется развивать сильные, ключевые направления. «Одно из них — школьное математическое и естественно-научное образование, — продолжила Ракова. — Относящиеся к нему предметы — основа для формирования логического и критического мышления, они создают необходимую базу для освоения большинства образовательных программ».

По словам вице-мэра, сейчас разрабатывается новая система подготовки учителей, а с 2025/2026 учебного года в городских школах появятся специальные курсы по точным наукам для ребят 1–6-х классов. Именно для этого и формируется экспертный совет во главе с ректором МГПУ Игорем Реморенко. Туда войдут учителя, преподаватели ведущих вузов, тренеры по научным олимпиадам и сами победители международных олимпиад — всего свыше 50 человек.

Совет займется как анализом и внедрением учебных программ, пособий, курсов повышения квалификации педагогов, так и выработкой рекомендаций по развитию материально-технического оснащения школ. Ранее в конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении финансирования столичной системы образования в 2025 году на 13%, или 46 млрд руб. Один из основных фокусов — как раз повышение подготовленности школьников по математике и естественным наукам.