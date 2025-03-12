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Общество ,  
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В Рособрнадзоре оценили идею увеличить время на выполнение заданий ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Увеличение времени на выполнение заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повысит шансы школьников на более успешную сдачу экзамена. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Ведомство отметило, что жалоб на нехватку времени от участников государственной итоговой аттестации (ГИА) не поступало.

«Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов», — заявили в ведомстве.

Как сообщает агентство, ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили изменить регламент ЕГЭ посредством увеличения времени на выполнение экзаменационных заданий.

В Рособрнадзоре уточнили, что официальных обращений от депутатов по этому вопросу в ведомство пока не поступало.

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В январе глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии планов серьезных изменений в процедуре проведения ГИА. Он подчеркнул, что выпускники могут готовиться к ЕГЭ в привычном формате. В ведомстве отметили, что любые реформы в этой сфере вводятся заблаговременно, чтобы учащиеся могли к ним подготовиться.

В Кремле исключили возможность полной отмены ЕГЭ, отметив, что этот вопрос находится в ведении профильных ведомств. В октябре 2024 года Госдума отклонила законопроект ЛДПР о возврате к традиционной системе экзаменов.

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ЕГЭ школьники экзамены Рособрнадзор
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