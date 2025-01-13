 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Рособрнадзор исключил введение резких изменений в процедуру ЕГЭ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Старшеклассники должны с готовиться к сдаче Единого государственного экзамена по привычной процедуре, никаких резких изменений вносить в нее не будут, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться. Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию», — говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил, что в России не планируют в ближайшее время вводить устную часть в ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам.

Соответствующую инициативу уже рассматривали, однако участники общественного обсуждения по совершенствованию ГИА ее не поддержали, отметили в Рособрнадзоре. Среди участников дискуссии были, в частности, депутаты Госдумы, представители Российской академии образования, Минпросвещения и родительского сообщества.

«В ближайшее время внесение изменений в процедуру проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, не планируется», — говорится в сообщении.

В Кремле не стали обсуждать возможную отмену ЕГЭ
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения по поводу полной отмены ЕГЭ. По его словам, Кремль не является участником этой дискуссии, а подобное обсуждение должны вести «в правительстве и прежде всего в Минобрнауки».

В октябре 2024 года Госдума во втором чтении отклонила законопроект депутатов от ЛДПР об отмене обязательного порядка сдачи ЕГЭ и права выпускников на прохождение традиционных экзаменов.

Читайте РБК в Telegram.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ЕГЭ Рособрнадзор изменения
Материалы по теме
В Кремле не стали обсуждать возможную отмену ЕГЭ
Общество
Минпросвещения и Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ
Общество
Минобрнауки поддержало ограничение на прием в вузы из колледжей без ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 18:05
Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с ЕСПолитика, 21:35
Клуб Ларионова за девять минут отыгрался с 0:3, но все равно уступилСпорт, 21:27
Пожар в тульском военном госпитале локализовалиОбщество, 21:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 21:11
В четырех регионах объявили об опасности ударов с воздухаПолитика, 21:04
Салливан заявил, что Киеву придется снизить возраст мобилизации до 18 летПолитика, 21:02
Семейная ипотека — 2025: условия, документы, нюансыНедвижимость, 21:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 20:58
Зарплатный проект: как конкуренция между банками поменяла правила игрыОтрасли, 20:56
Оператор стейблкоина USDT Tether перенесет штаб-квартиру в СальвадорКрипто, 20:54
В аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человекаОбщество, 20:48
На очистку от мазута песка с пляжей Анапы власти отвели до двух месяцевОбщество, 20:41
Какие районы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. КартаОбщество, 20:35
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33