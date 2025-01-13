Рособрнадзор исключил введение резких изменений в процедуру ЕГЭ
Старшеклассники должны с готовиться к сдаче Единого государственного экзамена по привычной процедуре, никаких резких изменений вносить в нее не будут, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться. Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию», — говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил, что в России не планируют в ближайшее время вводить устную часть в ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам.
Соответствующую инициативу уже рассматривали, однако участники общественного обсуждения по совершенствованию ГИА ее не поддержали, отметили в Рособрнадзоре. Среди участников дискуссии были, в частности, депутаты Госдумы, представители Российской академии образования, Минпросвещения и родительского сообщества.
«В ближайшее время внесение изменений в процедуру проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, не планируется», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения по поводу полной отмены ЕГЭ. По его словам, Кремль не является участником этой дискуссии, а подобное обсуждение должны вести «в правительстве и прежде всего в Минобрнауки».
В октябре 2024 года Госдума во втором чтении отклонила законопроект депутатов от ЛДПР об отмене обязательного порядка сдачи ЕГЭ и права выпускников на прохождение традиционных экзаменов.
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