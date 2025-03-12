В Казахстане подтвердили атаку хакеров на сайт посольства в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Казахстана подтвердили информацию о попытке хакеров взломать сайт посольства Казахстана в России, но не прокомментировали ее успешность, сообщило издание Orda.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

«Была зафиксирована попытка взлома сайта посольства РК в Москве (Kazembassy.ru)», — сообщили в МЦРИАП.

Там также уточнили, что не получили жалоб от физических, юридических лиц и государственных органов. В министерстве отметили, что проводить внеплановую проверку по этому факту будут только при наличии соответствующих обращений.

Они должны содержать «достоверные материалы, подтверждающие нарушение с указанием на пункты постановления правительства РК от 20 декабря 2016 года № 832» — об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

В министерстве также не стали отвечать на вопрос издания, кто может стоять за хакерской атакой на сайт посольства.

Ранее о взломе сайта сообщили российские аналитики DLBI. Они отметили, что в свободном доступе оказались ФИО, даты рождения и адреса граждан, около 24,5 тыс. телефонных номеров, 32,5 тыс. адресов электронной почты и прочее. Данные в файлах датируются 21 февраля 2025 года.