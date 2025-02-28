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Политика ,  
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СК потребовал заочного ареста литовского наемника на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Следственный комитет (СК) России потребовал заочно арестовать наемника из Литвы Марюса Скрипкюнаса, который в 2022 году рассказал об убийстве российских военных в зоне боевых действий на Украине.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заочного ареста гражданину Литвы Скрипкюнасу М.», — сообщили в суде (цитата по ТАСС). По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

В России Скрипкюнаса обвинили по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса страны — участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Статья предполагает до 15 лет колонии.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

В марте 2022 года Скрипкюнас в интервью изданию Delfi рассказал о том, что принял участие в военных действиях против российских солдат.

«Мы — атакующий отряд, контратакующий. У нас есть один танк, два БТР [бронетранспортера]. Мы прибываем и вступаем в ближний бой, атакуя их и отстреливая», — сказал Скрипкюнас.

Тогда он сказал, что украинской армии необходимо снаряжение, а его отряд понес большие потери, из 90 человек после боев остались только трое.

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