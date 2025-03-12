В Екатеринбурге число отравившихся в общежитии выросло до 31

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Число обратившихся за медицинской помощью в общежитии Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) выросло до 31, сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.

«За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние пострадавших медики оценивают как близкое к удовлетворительному.

Ранее 12 марта пресс-служба минздрава сообщила, что пострадали 27 подростков 16–18 лет, 20 из них госпитализировали. Роспотребнадзор расследует случаи заболевания учащихся.

По данным издания «Екатеринбург Онлайн», ученики и родители считают возможными причинами отравления еду или воду в кулерах. В тот день в столовой ученикам давали куриный суп, пюре с котлетой и булочку.

Недавно у учебного заведения сменился поставщик питания: с 1 января 2025 года, школьников в СУНЦ кормит ООО «Общественное питание». В комбинате питания идут проверки. Прокуратура взяла дело под контроль, в частности, изучает документацию по закупке продуктов.