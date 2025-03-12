Суд в Петербурге приговорил украинца к 10 годам тюрьмы за шпионаж

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Суд в Санкт-Петербурге приговорил гражданина Украины Владислава Сугакова к десяти годам исправительной колонии строгого режима за шпионаж — статья 276 Уголовного кодекса России, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием грифа секретности.

По данным суда, Сугаков собирал и передавал информацию «по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки» против безопасности России. Так, в апреле—мае 2022 года мужчина собрал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил России на территории одной из областей Украины и передал эти сведения представителю СБУ, отметили ранее в правоохранительных органах.

Сугакова задержали в начале 2024 года. В июле суд продлил срок ареста гражданину Украины до октября.