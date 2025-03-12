В Киеве уволили генерала, руководившего вторжением в Курскую область

Дмитрий Красильников (Фото: Настя Федченко / Новинарня / Wikimedia Commons)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующего оперативным командованием «Север» генерала Дмитрия Красильникова (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщила депутат Рады Марьян Безуглая.

«Сырский увольняет генерала Красильникова <...> Красильников — один из немногих топов, кто слышит подчиненных. Опытный», — написала она в своем телеграм-канале.

Безуглая подчеркнула, что генерала отстраняют «в критический момент времени», и обвинила Сырского во вранье о том, что указ об увольнении Красильникова был изначально сделан в офисе президента страны.

Информацию об увольнении подтвердил сам Красильников, заявив, что приказ был подписан 7 марта, сообщило «Суспільне». По словам генерала, причин увольнения ему не объяснили.

В сентябре Следственный комитет (СК) России возбудил дело в отношении Красильникова по 11 статьям Уголовного кодекса за преступления на территории Курской области. Его обвинили, в частности, по статьям за убийство и покушение на убийство (ст. 105), теракт (ст. 205), а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и насилие в отношении представителя власти (ст. 318).

По данным следствия, под руководством Красильникова украинские солдаты 6 августа 2024 года незаконно пересекли границу России. В Курской области они наносили ракетные удары, а также атаковали беспилотниками жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорта. Кроме того, они минировали дороги, чтобы не дать эвакуировать людей из Курской области.

В разговоре с «Суспільне» Красильников отметил, что не видел существенных причин для отставки, в том числе связанных с ситуацией в Курской области в России. «Грубо говоря, я с Курщины уехал еще в ноябре [2024 года]», — сказал он.

В октябре 2024 года Безуглая призвала уволить Сырского. «Вот думаю: неужели уволят Сырского уже за неудачную оборону Днепра? Или Запорожье? Сколько еще провалов должно произойти?» — написала она тогда в своем телеграм-канале. Безуглая назвала Сырского олицетворением жестокого эгоистичного управленца, подчеркнув, что в стране нужно изменить систему управления.