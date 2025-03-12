СК возбудил дело о срыве закупок лекарств в Красноярском крае

Фото: Илья Тимин / ТАСС

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности при закупке лекарств для граждан с редкими заболеваниями, сообщило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю в своем телеграм-канале.

«Уголовное дело возбуждено по факту халатности неустановленных должностных лиц, которые не обеспечили своевременную закупку жизненно необходимых лекарств для граждан с редкими заболеваниями в Красноярском крае», — говорится в сообщении.



Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность), максимальным наказанием по которой является арест на срок до шести месяцев.

По данным следствия, неустановленные должностные лица, ответственные за закупку лекарств на территории Красноярского края, не определили на 2025 год объем лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для граждан, страдающих орфанными заболеваниями. В результате пациенты, нуждающиеся в жизненно важных препаратах, не получили их.

В сообщении ведомства отмечается, что руководством Главного следственного управления проведен прием граждан, страдающих сахарным диабетом и муковисцидозом.



Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты выдаются бесплатно льготным категориям граждан. Розничные цены на лекарства из этого перечня, в котором более 800 медикаментов, регулируются государством.