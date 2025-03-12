 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров рассказал о границах Украины в случае сотрудничества с Россией

Лавров: Украина проигрывает каждый раз, когда обманывает
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Если бы Украина сотрудничала с Россией, у нее были бы границы 1991 года, хотя без Крыма и части Донбасса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают», — сказал глава МИДа.

Лавров напомнил о подписании Минского протокола, а также соглашения об урегулировании политического кризиса в 2014 году и подчеркнул, что украинская сторона не выполнила свои условия.

Лавров заявил, что Москва не пойдет на опасный компромисс по Украине
Политика
Сергей Лавров

В том же интервью министр заявил, что Россия знает, как избежать опасного компромисса по Украине, который поставил бы под угрозу людские судьбы. Он подчеркнул, что у российской стороны в приоритете защита тех, кого украинские власти «лишили истории».

Киев прежде настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее президент Украины Владимир Зеленский допустил возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.

Москва заявляет об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев, и требует признания четырех новых регионов и Крыма частью России.

Читайте РБК в Telegram.

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Лавров МИД Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров заявил, что Москва не пойдет на опасный компромисс по Украине
Политика
Лавров увидел «возвращение к нормальности» со сменой власти в США
Политика
Лавров заявил, что Киев требует от США гарантий ядерного удара по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документыПолитика, 12:51
Капитаном врезавшегося в танкер судна в Северном море оказался россиянинПолитика, 12:47
Кремль назвал цели первой после выборов встречи Лукашенко и ПутинаПолитика, 12:47
«РИА Новости» рассказало о деталях выхода бойцов в тыл ВСУ по газопроводуПолитика, 12:44
Кремль заявил, что ждет от США подробности предложения о перемирииПолитика, 12:37
СК возбудил дело о халатности после поножовщины в школе Нижнего НовгородаОбщество, 12:37
На Украине сообщили о восстановлении доступа к спутниковым снимкам MaxarПолитика, 12:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В российском винодельческом суперрегионе заложат новые виноградникиВино, 12:31
Генпрокуратура признала нежелательной компанию бывшего генсека НАТОПолитика, 12:29
Минобороны сообщило об освобождении 5 поселений в Курской областиПолитика, 12:27
Габбард сообщила о возобновлении обмена разведданными с УкраинойПолитика, 12:21
В Киеве уволили генерала, руководившего вторжением в Курскую областьПолитика, 12:17
Инвестстрахование жизни уходит в прошлое: какой продукт идет ему на сменуPro, 12:17
Капитан «Анахайма» рассказал о почерневшей руке после броска ОвечкинаСпорт, 12:16