Лавров рассказал о границах Украины в случае сотрудничества с Россией
Если бы Украина сотрудничала с Россией, у нее были бы границы 1991 года, хотя без Крыма и части Донбасса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают», — сказал глава МИДа.
Лавров напомнил о подписании Минского протокола, а также соглашения об урегулировании политического кризиса в 2014 году и подчеркнул, что украинская сторона не выполнила свои условия.
В том же интервью министр заявил, что Россия знает, как избежать опасного компромисса по Украине, который поставил бы под угрозу людские судьбы. Он подчеркнул, что у российской стороны в приоритете защита тех, кого украинские власти «лишили истории».
Киев прежде настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее президент Украины Владимир Зеленский допустил возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.
Москва заявляет об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев, и требует признания четырех новых регионов и Крыма частью России.
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