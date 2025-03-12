Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Если бы Украина сотрудничала с Россией, у нее были бы границы 1991 года, хотя без Крыма и части Донбасса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают», — сказал глава МИДа.

Лавров напомнил о подписании Минского протокола, а также соглашения об урегулировании политического кризиса в 2014 году и подчеркнул, что украинская сторона не выполнила свои условия.

В том же интервью министр заявил, что Россия знает, как избежать опасного компромисса по Украине, который поставил бы под угрозу людские судьбы. Он подчеркнул, что у российской стороны в приоритете защита тех, кого украинские власти «лишили истории».

Киев прежде настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее президент Украины Владимир Зеленский допустил возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.

Москва заявляет об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев, и требует признания четырех новых регионов и Крыма частью России.