В Подмосковье пятеро детей отравились китайскими снеками и попали в больницу

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В Красноармейске Московской области пять детей отравились китайскими снеками неустановленной марки и попали в больницу, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным СК, 6 марта пятеро детей 2013 года рождения съели снеки, находясь в школе. Вскоре их госпитализировали с симптомами отравления, в настоящее время жизни школьников ничего не угрожает.

ТАСС писал со ссылкой на Минздрав, что речь идет о популярной китайской закуске — соевых палочках. По данным телеграм-канала Mash, один из одноклассников принес снек, завирусившийся в TikTok, и угостил им остальных.

В Минздраве, писало агентство, уточнили, что были госпитализированы шестеро детей, один из них остается в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей продуктами питания — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.

Сейчас торговый павильон, где школьники приобрели закуску, опечатан и закрыт, добавили в СК.

Ранее 4 марта трое детей в возрасте от 8 до 17 лет отравились неизвестным веществом в квартире в Волоколамске. Также было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.