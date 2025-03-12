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Политика ,  
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Премьер Гренландии отказался общаться с российским журналистом

Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с журналистом из России
Муте Эгеде
Муте Эгеде (Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отказался общаться с корреспондентом «РИА Новости».

По словам журналиста, как только он подошел к Эгеде на избирательном участке и назвал свое СМИ, премьер-министр сразу ответил «нет» и ушел.

В январе несколько депутатов местного парламента сообщили корреспонденту агентства, что окружение премьер-министра было «в панике», после того как российский журналист задал на пресс-конференции премьера вопрос о возможности экономического партнерства с компаниями из России.

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Во вторник, 11 марта, в Гренландии, автономной территории в составе Дании, прошли парламентские выборы. Новым властям предстоит выстраивать диалог с Данией и США, претендующими на контроль над островом.

На прошлой неделе в своем первом выступлении перед конгрессом президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенным Штатам «так или иначе» необходимо «получить» Гренландию; ранее он допустил даже использование силы с этой целью.

По словам младшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, автора телеграм-канала «Северные дела» Никиты Липунова, ведущие политические силы ставят своей целью добиться независимости острова. Он оценивает вероятность, что рано или поздно остров обретет независимость, как очень высокую.

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Теги
Гренландия журналист премьер-министр
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