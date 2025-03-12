Миронов предложил кредитную амнистию для повышения уровня жизни

Для повышения уровня жизни в России необходимы кредитная амнистия и контроль за ценами на продовольственные товары, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — сказал он.

По словам депутата, половина граждан тратит на выплаты банкам от 10% до 30% дохода, а четверть — от 30 до 50%. Долг граждан перед банками составляет 1,5 трлн руб., «и это только то, что прошло через суд», добавил Миронов.

Он также отметил, что рост цен продукты прежде всего сказывается на малообеспеченных гражданах, в том числе пенсионерах.

В конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством регулятора сообщила, что в 2024 году в полтора раза сократилась доля потребительских кредитов, которые выдаются заемщикам, тратящих более половины своего дохода на обслуживание долга.