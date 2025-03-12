МЧС предупредило об опасности при желтом цвете горящего газа

МЧС рассказало, какой цвет газа говорит об опасности

Желтый цвет горящего газа говорит о неисправности оборудования, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру «104», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что цвет газа при горении должен быть синим.

В феврале 2024 в Госдуму внесли законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья предоставлять доступ для экспертов к газовому оборудованию. Если собственник добровольно не пустит сотрудника газовой организации к себе домой, то организация может обратиться в суд, чтобы обязать жильца предоставить такой доступ.