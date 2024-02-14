В Госдуму внесли закон об обязанности жильцов впускать газовщиков в дом

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В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий собственников квартир впускать в дом специалистов газовых организаций. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

«Законопроектом предлагается дополнить статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации положениями, устанавливающим обязанность собственника помещения или нанимателя жилого помещения <...> в многоквартирном доме предоставить доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если собственник добровольно не пустит сотрудника газовой организации к себе домой, то организация может обратиться в суд, чтобы обязать жильца предоставить такой доступ.

Плановые проверки оборудования внутри квартиры проводятся не реже одного раза в год. Управляющая компания должна оповестить о проверке не менее чем за 20 дней. Нежелание заключать договор, отказ в допуске проверяющих или уклонение от замены грозит штрафом до 2 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. для юридических. Если произошла авария или создалась ее угроза, штраф вырастет до 30 тыс. и 400 тыс. руб. соответственно.

В сентябре 2023 года вступил в силу закон, согласно которому услуги по газоснабжению многоэтажек могут предоставлять только при условии обязательной проверки и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного оборудования, проведенных газораспределительной организацией в установленные сроки. При их отсутствии газоснабжение будет отключено до проведения осмотра или — в случае неполадок — до окончания ремонта.

Кроме того, жильцов обязали заключать договоры на обслуживание и ремонт газового оборудования с той же организацией, которая работает с управляющей компанией. До этого жильцы могли привлечь к обслуживанию любую организацию, имеющую соответствующий допуск.