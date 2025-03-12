Росреестр разъяснил, какие хозпостройки на дачах подлежат регистрации

К основным признакам хозяйственных построек, права на которые подлежат регистрации, относится прочная связь объекта с землей, когда перемещение такой постройки невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению, сообщили в Росреестре.

Там отметили, что к таким постройкам относятся капитальные гаражи, бани и иные подобные постройки, построенные из определенного материала (кирпича, блоков, деревянных элементов и других).



«Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие сооружения подобного назначения можно ставить на своем участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них», — говорится в сообщении.

В начале февраля Росреестр рассказал об изменениях при регистрации прав на жилье. В ведомстве отметили, что с начала 2025 года по некоторым сделкам с недвижимостью действует ускоренная регистрация прав. В таких случаях вся процедура осуществляется не более чем за один рабочий день, следующий за днем принятия заявки.

С марта также начали действовать новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий как в отношении земельных участков, так и зданий или сооружений на них.