Росреестр напомнил, что изменится в сделках с землей с 1 марта

Новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий как в отношении земельных участков, так и зданий или сооружений на них, появятся в законе о регистрации недвижимости с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

В ведомстве пояснили, что земельный участок нельзя будет зарегистрировать, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ.

«Именно отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков», — добавили там.

Кроме того, здание или объект незавершенного строительства, расположенное на участке без учтенных границ, нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на такие объекты.

При этом новые положения будут применяться вне зависимости от категории земельного участка и вида его разрешенного использования, отметили в Росреестре.

В середине декабря 2024 года Госдума в третьем чтении ввела закон, вводящий принцип «построил — оформи». Согласно ему, гражданин или организация по окончании строительства обязаны регистрировать объект в ЕГРН. Эксплуатировать построенные здания можно будет только после их оформления.