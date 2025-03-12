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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал, что Трамп не потребовал от Украины демилитаризации

Reuters: Трамп не потребовал демилитаризации от Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп не стал требовать от Украины демилитаризации, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Агентство отмечает, что Трамп оказывает «огромное давление на Украину» и уже одобрил многие требования России, в том числе о невозможности членства Киева в НАТО.

Однако демилитаризация — одно из немногих требований Москвы, на выполнении которого не настаивал Трамп, отметил чиновник. Он добавил, что Европа хочет сохранить это положение дел.

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Себастьен Лекорню

Президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию» Украины одной из целей военной операции. В качестве условий прекращения огня он предлагал Киеву внеблоковый и безъядерный статус.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна откажется «от любой демилитаризации Украины, которая станет абсолютным скандалом и откроет путь к нестабильности для всего европейского континента».

Во вторник, 11 марта, также состоялась встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Согласно совместному заявлению США и Украины по итогам встречи, Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг, а Вашингтон возобновит передачу Киеву военной помощи и разведданных.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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