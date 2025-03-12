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Военная операция на Украине ,  
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Власти Днепра и Сум заявили о пожарах после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепре и Сумах произошли пожары на объектах инфраструктуры после взрывов, сообщили местные власти.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил, что в городе произошло несколько возгораний, в частности, «горит на инфраструктурных объектах».

Временно исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь заявил о возгорании в одном из складских помещений в Сумах. Данных о пострадавших и погибших не поступало, добавил он в видеообращении в телеграм-канале.

На большей части Украины, в том числе в Днепропетровской и Сумской областях, звучат сигналы воздушной тревоги.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Днепр Сумская область взрывы Воздушная тревога
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