Власти Днепра и Сум заявили о пожарах после взрывов

В Днепре и Сумах произошли пожары на объектах инфраструктуры после взрывов, сообщили местные власти.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил, что в городе произошло несколько возгораний, в частности, «горит на инфраструктурных объектах».

Временно исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь заявил о возгорании в одном из складских помещений в Сумах. Данных о пострадавших и погибших не поступало, добавил он в видеообращении в телеграм-канале.

На большей части Украины, в том числе в Днепропетровской и Сумской областях, звучат сигналы воздушной тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.