Республиканцы увидели риск для выборов из-за «хаоса» от политики Трампа

Некоторые республиканцы считают, что партия заплатит цену на предстоящих выборах из-за «хаоса», вызванного действиями Трампа. Опросы показывают поляризацию общества, но избиратели довольны шагами против мигрантов и инвестициями

В рядах республиканской партии растет беспокойство из-за «хаоса и беспорядка», к которым могут вести действия администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщаетThe Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на некоторых членов партии и ее лоббистов.

По мнению некоторых однопартийцев Трампа, негативное отношение в обществе к его действиям нарастает, и республиканцы могут заплатить цену за это на предстоящих выборах.

«Существует хаос и беспорядок, которые действительно беспокоят людей», — сказал бывший конгрессмен-республиканец Чарли Дент, представлявший колеблющийся округ в Пенсильвании до 2018 года.

По его мнению, Трамп «просто удваивает все, что он делал, и устремляется вперед, не принимая во внимание политические последствия своих решений». Дент сказал, что его особенно беспокоят изменение Трампом миропорядка, а также действия, посягающие на систему разделения властей.

Опросы общественного мнения касательно действий новой администрации показали некоторую поляризацию в обществе, отмечает WSJ. В частности, некоторые избиратели полагают, что Трамп недостаточно сосредоточен на экономике. Более резкое падение рейтинга одобрения вызывают спорные решения республиканца: проанализировав результаты опроса, опубликованные на этой неделе, аналитик Нейт Сильвер обнаружил, что рейтинги одобрения и неодобрения Трампа были равны 48% каждый, пишет газета.

Некоторые представители Республиканской партии публично и в частном порядке выражают беспокойство подобными признаками недовольства, сообщает WSJ. Многие республиканцы, по ее данным, опасаются ухудшения экономического положения из-за кампании по сокращению государственного аппарата и угроз Трампа о ввести дополнительные пошлины в отношении товаров из некоторых стран.

В то же время, как сообщил лоббист Республиканской партии Дэвид Урбан, близкий к Белому дому, избиратели в значительной степени одобряют резкое сокращение числа незаконных пересечений границы при Трампе, как и объявления о крупных иностранных инвестициях.

«Есть краткосрочные потрясения, но американский народ хотел увидеть потрясения. Вот почему они отправили Трампа — они устали от правительства, которое [было] так неэффективно и беспомощно», — сказал он.